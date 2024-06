La leader di Rassemblement National ai seggi

La leader di Rassemblement National Marine Le Pen ha votato per le elezioni legislative francesi dopo che il presidente Emmanuel Macron, in seguito all’esito delle Europee, ha deciso lo scioglimento del Parlamento. L’esponente di estrema destra ha votato in un seggio di Henin-Beaumont, nel dipartimento del Passo di Calais, nella regione dell’Alta Francia. C’è molta attesa per l’esito di queste elezioni, a doppio turno, perché potrebbero mettere il governo francese nelle mani di partiti nazionalisti di estrema destra per la prima volta dall’occupazione nazista.

L’esito delle elezioni – che si concluderanno il 7 luglio – potrebbe avere un impatto sui mercati finanziari europei, sul sostegno occidentale all’Ucraina e sul modo in cui vengono gestiti l’arsenale nucleare francese e la forza militare globale. Molti elettori francesi sono frustrati dall’inflazione e dalle preoccupazioni economiche, così come dalla leadership del presidente Emmanuel Macron, che considerano arrogante e fuori dal mondo delle loro vite. Il partito anti-immigrazione Rassemblement National di Le Pen ha sfruttato e alimentato questo malcontento, in particolare attraverso piattaforme online come TikTok, e ha dominato tutti i sondaggi di opinione preelettorali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata