In ginocchio la provincia di Guizhou

Prosegue l’ondata di maltempo nel sudovest della Cina, dove migliaia di persone sono state sfollate a causa delle inondazioni che hanno sommerso case. Una delle province più colpite è quella di Guizhou, dove molte persone sono rimaste intrappolate negli edifici a causa dell’acqua alta. I soccorritori hanno trasportato sulla schiena i residenti anziani e hanno evacuato i bambini.

Nella contea di Yuping una famiglia di cinque persone è rimasta bloccata in una casa di villaggio circondata da un torrente in piena. I soccorritori hanno impiegato più di due ore per evacuarli con una corda, come mostrano le riprese dell’emittente statale CCTV. Si prevede che le piogge continueranno fino al 2 luglio.

