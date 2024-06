Il presidente americano dopo il dibattito che lo ha visto in difficoltà contro Donald Trump

Un Joe Biden rinvigorito ha tenuto un comizio a Raleigh, North Carolina, il giorno dopo il dibattito tv con Trump che lo aveva visto in difficoltà. “Non sono giovane, questo è ovvio, lo so. Non cammino con facilità come una volta e non parlo in modo sciolto come prima. E non faccio bene nei dibattiti come una volta. Ma so cosa è giusto e cosa è sbagliato, so dire la verità e so come fare questo lavoro“, ha detto il presidente Usa.

