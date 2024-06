Il quotidiano ha preso posizione dopo il duello tv tra il presidente in carica e lo sfidante Donald Trump

“Per servire il suo Paese, il presidente Biden dovrebbe abbandonare la corsa“. E’ il titolo di un editoriale del New York Times in commento al duello televisivo che ha visto l’inquilino della Casa Bianca in grande difficoltà contro Donald Trump. “Trump – si legge – ha dimostrato di essere un pericolo significativo” per la democrazia“, “se tornasse in carica, ha giurato di essere un diverso tipo di presidente, senza i freni dei controlli sul potere insiti nel sistema politico americano”.

Biden, sottolinea l’editoriale, “ha affermato di essere il candidato con le maggiori possibilità di affrontare questa minaccia di tirannia e sconfiggerla. La sua argomentazione si basa in gran parte sul fatto che ha battuto Trump nel 2020. Questa non è più una motivazione sufficiente per cui Biden dovrebbe essere il candidato democratico quest’anno”.

