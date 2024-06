Il capo dello stato uscente cerca un secondo mandato

Il presidente della Mauritania Mohamed Ould Ghazouani si è recato al seggio nella capitale Nouakchott, per il primo turno delle elezioni presidenziali nel paese del Sahel. L’ex capo dell’esercito è a caccia del secondo mandato nella sfida che lo vede opposto a Biram Dah Abeid, attivista per l’abolizione della schiavitù. Ghazouani, salito al potere nel 2019 nelle prime elezioni democratiche dopo una lunga dittatura militare nel paese, è dato in vantaggio sul rivale.

