Un portavoce a LaPresse: "E' severamente vietato. Si tratta di concetti che violano la dignità umana e che vanno contro la democrazia"

L’inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, ha fatto rumore anche all’estero. “In Germania l’utilizzo di simboli o gesti relativi al nazismo o slogan nazisti ed espressioni antisemite è severamente vietato. Le persone che usano questi simboli o gesti vengono immediatamente segnalate alla polizia, che procede all’identificazione. Inoltre, queste persone vengono inserite nei nostri rapporti”, ha detto a LaPresse un portavoce dell’Ufficio per la protezione della Costituzione (BfV), il servizio di intelligence interno tedesco. L’indagine giornalistica mostra l’uso di un linguaggio nostalgico, razzista e antisemita da parte di alcuni esponenti dell’organizzazione giovanile di FdI, ripresi anche mentre fanno il saluto romano e intonano slogan nazisti.

In Germania le associazioni giovanili di estrema destra vengono monitorate con attenzione, ha spiegato il portavoce. In particolare, associazioni come Junge Alternative (Ja), l’ala giovanile del partito di estrema destra Alternative fuer Deutschland (AfD), è stata classificata dal BfV come “accertata organizzazione estremista di destra”. “Questa classificazione riguarda, tra le altre cose, la cosiddetta teoria della ‘sostituzione etnica’ e l’obiettivo politico di ‘preservare’ il popolo tedesco. Questo fa sì che ci siano azioni contro i rifugiati e i migranti e pregiudizi islamofobici, ad esempio il fatto che ai musulmani vengano generalmente attribuite caratteristiche negative, cioè che siano in qualche modo culturalmente arretrati e che abbiano una tendenza sproporzionata alla criminalità, semplicemente a causa della loro origine e della loro religione”, ha affermato il portavoce del Bfv, evidenziando che “si tratta di concetti che violano la dignità umana e che vanno contro la democrazia”.

Le altre realtà giovanili tedesche di estrema destra

Quella di Junge Alternative non è la sola realtà giovanile legata all’estrema destra in Germania, dove sono presenti anche organizzazioni legate ai gruppi neo-nazisti. “Ci sono i Junge Nationalisten, che è l’organizzazione giovanile dell’ex partito neo-nazista Npd, che ora si chiama Die Heimat. Poi c’è la Gioventù rivoluzionaria nazionale, ala giovanile del partito neo-nazista ‘La terza via’, e la rappresentanza tedesca del Movimento identitario, guidato dall’austriaco Martin Sellner, che conta almeno 500 membri”, ha detto ancora il portavoce del Bfv, sottolineando che ci sono diversi contatti tra questi gruppi, soprattutto tra “i giovani dell’AfD e quelli del Movimento identitario che collaborano con manifestazioni e altre azioni per il concetto di ‘remigrazione’ (l’espulsione di massa degli immigrati o dei cittadini tedeschi con un passato migratorio ‘non integrati’)”. I contatti tra questi gruppi ci sono anche a livello europeo, come in occasione dell’annuale marcia degli estremisti di destra a Budapest per la ‘Giornata dell’onore’, dove nel 2023 si sono verificati scontri con gli estremisti di sinistra per i quali è stata accusata anche l’italiana Ilaria Salis. “Al momento non si conoscono contatti con estremisti di destra in Italia ma, per motivi di sicurezza, non possiamo neanche riferirli”, ha concluso il portavoce dell’intelligence tedesca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata