Sfida tv tra i due candidati, che non si stringono la mano. L'accusa reciproca: "Sei il peggior presidente della storia"

Nella notte italiana, nello studio televisivo di Atlanta dell’emittente CNN, è andata in scena la sfida televisiva tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il candidato dei Repubblicani, ed ex presidente, Donald Trump. I due, che non si sono stretti la mano né all’inizio né alla fine del confronto, hanno risposto alle domande dei moderatori Jack Tapper e Dana Bush, senza risparmiare colpi bassi reciproci.

Trump: “Non impedirò uso pillola abortiva”

In caso di ritorno alla Casa Bianca “non bloccherò” l’uso delle pillole abortive, ha detto Trump, rispondendo a una domanda sul tema dell’aborto. L’ex presidente ha tuttavia rivendicato la decisione della Corte Suprema che ha abolito il diritto all’aborto a livello nazionale, rimandando la decisione ai singoli Stati.

Biden: “Su aborto decidano medici e donne, non i politici”

Sul tema dell’aborto devono decidere i medici e le donne coinvolte, non i politici. Lo ha detto Joe Biden, replicando a Donald Trump sulla questione dell’interruzione di gravidanza.

Biden: “Su immigrazione Trump sta mentendo”

Sull’immigrazione Donald Trump “sta mentendo”, ha detto Biden, replicando al suo predecessore che lo ha accusato di avere “aperto il confine” col Messico, consentendo l’ingresso di ex galeotti e di immigrati irregolari affetti da problemi mentali. “Tutto quello che dice è una menzogna”, ha ribattuto Biden.

Biden a Trump: “Sei un idiota e un perdente”

“Sei tu l’idiota e il perdente”, ha detto Biden a Trump, ricordando la battuta dell’ex presidente che aveva definito i veterani di guerra uccisi o caduti prigionieri dei “perdenti e idioti”. Il tycoon ha negato di avere mai pronunciato quella frase, chiedendo a Biden di “scusarsi”. “L’idea che io mi possa scusare con te non esiste”, la replica del presidente.

Trump: “Termini Putin inaccettabili ma risolverò la guerra”

I termini posti da Vladimir Putin per la fine della guerra in Ucraina “non sono accettabili”, ha detto Donald Trump, sottolineando tuttavia che “la guerra non sarebbe mai dovuta iniziare”. Il tycoon ha quindi assicurato che in caso di elezione, prima ancora dell’insediamento, la guerra “sarà risolta”. Trump ha quindi accusato il rivale Joe Biden di avere speso 200 miliatrdi di dollari per sostenere l’Ucraina, senza ottenere risultati.

Biden: “Trump ha incoraggiato violenze 6 gennaio”

Donald Trump “ha incoraggiato” gli assalitori di Capitol Hill del 6 gennaio 2021 ed è rimasto “tre ore a guardare” durante la tentata insurrezione, ha detto Joe Biden.

Biden a Trump: “Hai tradito tua moglie con una pornostar”

“Hai tradito tua moglie incinta con una pornostar”, ha detto Joe Biden rivolto a Donald Trump, rievocando la vicenda Stormy Daniels, per la quale l’ex presidente è stato condannato da un tribunale di Manhattan.

Trump a Biden: “Sei diventato un palestinese”

Joe Biden “non vuole che Israele finisca il lavoro” contro Hamas. E’ l’accusa lanciata da Donald Trump al suo successore. “E’ diventato un palestinese, ma nemmeno ai palestinesi piace perché è un palestinese debole”, ha incalzato il tycoon. “Non ho mai sentito così tante sciocchezze”, la replica di Biden, che ha difeso la politica della sua Amministrazione nei confronti di Israele durante la guerra a Gaza.

Biden e Trump si accusano a vicenda: “Sei il peggior presidente della Storia”

Scambio di accuse incrociate tra Joe Biden e Donald Trump nel duello tv sulla Cnn. Il presidente in carica e il suo predecessore si sono vicendevolmente accusati di essere “il peggiore presidente della Storia”.

Trump a Biden: “Sei pagato dalla Cina”

Gli Usa hanno “il peggiore deficit” commerciale nei confronti della Cina e Joe Biden è “pagato dalla Cina”. E’ un’altra delle bordate, priva di qualsiasi fondamento, lanciata da Donald Trump nei confronti di Joe Biden.

Trump non risponde a domanda se accetterà esito elezioni

Donald Trump non risponde alla domanda se accetterà l’esito delle elezioni del 5 novembre in caso di sconfitta. “La violenza politica è inaccettabile”, ha detto l’ex presidente incalzato dai moderatori della Cnn, ma ha eluso la domanda diretta. “Se le elezioni saranno giuste, eque e legali… – ha detto il tycoon all’ennesima sollecitazione – assolutamente”.

Trump: “Sono in gran forma Biden faccia un test cognitivo”

“Sono in gran forma, come 20-30 anni fa”. Lo ha detto Donald Trump nel dibattito con Joe Biden. Il tycoon ha poi sfidato il suo rivale a fare un test cognitivo. “io sono pronto a farlo”, ha detto l’ex presidente.

