I cittadini protestano contro la nuova controversa legge finanziaria

Nuovi scontri tra polizia e manifestanti a Nairobi, in Kenya, durante le proteste contro la controversa legge finanziaria. Nonostante la decisione del presidente di non firmarla, dopo che parte dell’edificio del parlamento era stato preso d’assalto e bruciato, i manifestanti affermano di non fidarsi ancora del presidente William Ruto.

La polizia ha lanciato candelotti di gas lacrimogeno contro i gruppi di protesta, che hanno pattugliato la città nonostante l’ordine del tribunale di sospendere il loro dispiegamento.

