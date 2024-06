Le vittime erano all'interno di un cratere

Tre corpi sono stati trovati all’interno di un cratere sulla cima del Monte Fuji in Giappone. Non è chiaro se le tre persone, di cui non è stata confermata l’identità, stessero scalando insieme la montagna di 3.776 metri, dato che i corpi sono stati trovati a diversi metri di distanza. Ben 300mila persone scalano il Fuji ogni anno e guardare l’alba dalla cima della montagna è un’esperienza spirituale molto apprezzata. Ma ultimamente sono aumentate le preoccupazioni per il sovraffollamento dovuto all’afflusso di turisti.

