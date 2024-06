Il fondatore di Wikileaks non potrà tornare negli Usa senza autorizzazione

Julian Assange è un uomo libero. Lo ha stabilito la giudice distrettuale dopo l’udienza tenutasi in tribunale nel territorio Usa di Saipan, nelle Isole Marianne Settentrionali. La giudice ha convalidato il patteggiamento raggiunto dal fondatore di Wikileaks con gli Stati Uniti. Come previsto dall’accordo Assange si è dichiarato colpevole solo di aver cospirato per ottenere e diffondere illegalmente informazioni classificate relative alla difesa nazionale degli Stati Uniti. Nelle immagini Assange lascia la corte di Saipan. Subito dopo la sentenza è partito alla volta dell’Australia. Il fondatore di Wikileaks non potrà tornare negli Usa senza autorizzazione.

