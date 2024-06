La reale è ricoverata da domenica dopo un incidente con uno dei suoi cavalli

Non c’è pace per la famiglia di Buckingham Palace. Il marito della Principessa Anna aggiorna la stampa britannica sulle condizioni di salute della 73enne ancora ricoverata in una clinica di Bristol, per il quarto giorno consecutivo. Il Vice Ammiraglio Sir Tim Laurence ha assicurato che la moglie si sta lentamente riprendendo. La figlia della Regina Elisabetta è rimasta ferita domenica sera dopo essere stata colpita da uno dei suoi cavalli, nella tenuta reale in campagna. Nella caduta ha riportato una commozione cerebrale.

Buckingham Palace ha annunciato che gli impegni della principessa per la settimana sono stati rinviati, compreso un viaggio in programma per il 30 giugno in Canada. Alla domanda dei giornalisti su quando Anna lascerà l’ospedale, il marito Laurence ha risposto: “Uscirà quando sarà pronta“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata