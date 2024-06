L’incontro si tiene in prossimità del Consiglio europeo in programma giovedì e venerdì a Bruxelles

È arrivato a Palazzo Chigi, a Roma, il premier ungherese Viktor Orban, in visita istituzionale in Italia. Ad accoglierlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha seguito insieme al suo omologo il consueto cerimoniale, nel quale sono stati suonati i due inni nazionali. L’incontro si tiene in prossimità del Consiglio europeo in programma giovedì e venerdì a Bruxelles, con le trattative sui top jobs ancora in corso, e a una settimana dal via del semestre di presidenza europea dell’Ungheria, che ufficialmente scatterà il primo luglio e terminerà il 31 dicembre. Al suo arrivo nel cortile interno di palazzo Chigi, Orban ha salutato la presidente del Consiglio con un baciamano.

