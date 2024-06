La tragedia è avvenuta a largo dell'isola di Oahu

L’attore e surfista Tamayo Perry è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo alle Hawaii. La tragedia è avvenuta a largo dell’isola di Oahu vicino a Goat Island. Perry, 49 anni, stava facendo surf quando ha subìto ripetuti attacchi da uno squalo, che gli avrebbe staccato una gamba e un braccio.

I soccorritori lo hanno portato a riva con una moto d’acqua ma per lui non c’è stato niente da fare: i paramedici hanno solamente potuto constatarne il decesso. Perry era molto noto nel mondo del surf soprattutto per i suoi exploit nei tubi all’interno delle onde. Da anni si dedicava solo all’insegnamento e al lavoro da bagnino. Ma il suo nome è noto anche nel mondo del cinema, avendo recitato in film come ‘Charlie’s Angels – Più che mai’ nel 2003 e ‘Pirati dei Caraibi: oltre il confine del mare‘ nel 2011.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata