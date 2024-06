Il premier israeliano: "Non rinuncio a eliminare Hamas"

In un’intervista con l’emittente tv Canale 14 il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è detto pronto a “un accordo parziale su Gaza” ma deciso a perseguire l’obiettivo di eliminare Hamas. “Non ho intenzione di fermare la guerra, siamo siamo impegnati a continuarla dopo una pausa per riportare a casa qualcuno degli ostaggi”, ha detto il primo ministro. “Bisogna fare due cose: proseguire con la demilitarizzazione attraverso l’azione dell’Idf e instaurare (a Gaza) un’amministrazione civile con il sostegno di alcuni paesi della regione. Non sono pronto alla creazione di uno stato palestinese affidato all’Anp”, ha proseguito Netanyahu.

