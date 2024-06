I fatti sono avvenuti ad Hwaseong, in Corea del Sud, nei pressi della capitale Seul

Un incendio è divampato lunedì in una fabbrica di litio a Hwaseong, in Corea del Sud, nei pressi della capitale Seul. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. In un primo momento si pensava che ci fosse solo un morto tra gli operai dell’impianto ma i soccorritori hanno trovato altri 15 corpi all’interno della struttura. Non è chiaro che cosa abbia scatenato il rogo.

