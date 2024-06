Almeno 22 operai sono morti nel rogo

Un vasto incendio in una fabbrica di batterie al litio di Hwaseong, nella Corea del Sud, ha causato la morte di almeno 22 persone. Le vittime sono lavoratori migranti, perlopiù cinesi. Almeno otto le persone rimaste ferite. Hwaseong si trova non molto distante dalla capitale Seul. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per cercare di domare le fiamme.

L’incendio è scoppiato dopo che le batterie sono esplose mentre gli operai le esaminavano e le imballavano al secondo piano della fabbrica di proprietà della società Aricell. Il capo dei Vigili del Fuoco ha riferito che un totale di 102 persone lavoravano nella fabbrica prima che si verificasse l’incendio. Le autorità hanno aperto una inchiesta per accertare le cause della tragedia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata