Così il presidente francese in un testo pubblicato su diverse testate regionali transalpine

“Potete fidarvi che agirò fino a maggio 2027 come vostro presidente, protettore in ogni momento della nostra Repubblica”. Lo ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron, in una lettera pubblicata dai media francesi.

Sciogliere il parlamento dopo il risultato delle elezioni europee “è l’unica decisione che può permettere al nostro Paese di andare avanti e riunirsi”, ha sottolineato Macron nel testo pubblicato su diverse testate regionali transalpine. “So che, per molti di voi, questa è stata una sorpresa che ha suscitato preoccupazione, rifiuto, a volte anche rabbia rivolta contro di me, lo capisco e lo sento”, ha aggiunto.

