WSJ: "50 ostaggi israeliani ancora vivi, 66 morti". Il premier Netanyahu: "Non lasceremo Gaza senza di loro"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 259. La rivelazione del Wall Street Journal: “Solo 50 ostaggi ancora in vita, 66 sarebbero morti”. Netanyahu avvisa: “Non lasceremo Gaza senza gli ostaggi”. IN AGGIORNAMENTO

10:45 Attacchi Israele nel sud del Libano

Le forze israeliane avrebbero condotto attacchi questa mattina nell’area della città di Al Wazzani, situata nel sud del Libano. Lo riportano i media arabi, citati dal Jerusalem post. L’attacco non è stato ancora confermato dalle forze israeliane.

10:15 Armenia annuncia riconoscimento stato palestinese

Il ministero armeno degli Esteri ha annunciato il riconoscimento dello stato palestinese. Lo riporta The Times of Israel. In una dichiarazione pubblicata sul suo sito web il dicastero armeno cita, come motivazioni, la “catastrofica situazione umanitaria a Gaza” e “la realizzazione di una riconciliazione duratura tra il popolo ebraico e quello palestinese”. Erevan chiede quindi un cessate il fuoco immediato in Medioriente e il rilascio degli ostaggi “senza precondizioni”. Raggiungere una soluzione a due Stati è “l’unico modo per garantire che palestinesi e israeliani possano realizzare le loro legittime aspirazioni”, aggiunge il dicastero armeno.

09:00 Blinken: “Evitare ulteriore escalation in Libano”

Durante l’incontro con il consigliere israeliano per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi e con il ministro israeliano per gli Affari strategici, Ron Dermer, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha sottolineato l’importanza di evitare un’ulteriore escalation in Libano e di raggiungere una soluzione diplomatica che consenta alle famiglie israeliane e libanesi di tornare alle loro case. Lo scrive in una nota il dipartimento di Stato. Blinken ha ribadito anche l’impegno ferreo degli Stati Uniti nei confronti della sicurezza di Israele e ha discusso gli sforzi in corso per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e garantire il rilascio di tutti gli ostaggi.

08:00 Usa temono Hezbollah possa sopraffare difesa aerea Israele

I funzionari statunitensi temono seriamente che, nel caso di una vera e propria guerra tra Israele e Hezbollah, il gruppo militante sostenuto dall’Iran potrebbe sopraffare le difese aeree israeliane nel nord, compreso il tanto decantato sistema di difesa aerea Iron Dome. Lo hanno rivelato tre funzionari statunitensi alla Cnn. “Riteniamo che almeno alcune” batterie Iron Dome “saranno sopraffatte”, ha detto un alto funzionario dell’amministrazione. Un funzionario israeliano ha affermato che ciò sarebbe più probabile se Hezbollah conducesse un attacco su larga scala utilizzando principalmente armi guidate di precisione, da cui potrebbe essere difficile per il sistema difendersi. Da anni Hezbollah accumula munizioni e missili guidati con precisione dall’Iran, cosa su cui Israele ha ripetutamente espresso preoccupazione.

