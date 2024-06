Villaggi distrutti dai nubifragi, almeno 47 morti

Almeno 47 persone sono morte a causa delle inondazioni e delle frane di portata storica nella provincia meridionale della Cina, lo riferisce il media statale CCTV. Nelle riprese si vede un villaggio sommerso da un fiume in piena nel distretto di Mexian, nella città di Meizhou, venerdì. Secondo CCTV, gli abitanti del villaggio sono stati evacuati in anticipo e trasferiti collettivamente in un sito di insediamento specifico. Sono stati segnalati quattro morti nel distretto Meixian di Meizhou e cinque nella contea di Jiaoling. Altri 38 morti sono stati confermati venerdì nella contea di Pingyuan, anch’essa nella giurisdizione della città di Meizhou. Le piogge più intense si sono verificate da domenica a martedì, facendo cadere alberi e crollare case. Una strada che porta al distretto di Meixian è completamente crollata durante le forti piogge. La perdita economica stimata è di oltre mezzo miliardo di dollari nella contea di Jiaoling, mentre nel distretto di Meixian la perdita è stimata in circa 146 milioni.

