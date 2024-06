Alta tensione in Asia. I militari di Pyongyang avevano attraversato il confine per la terza volta questo mese

L’esercito della Corea del Sud ha detto oggi di aver sparato colpi di avvertimento ieri per respingere i soldati nordcoreani che hanno attraversato il confine per la terza volta questo mese. Le intrusioni sono probabilmente legate al gran numero di truppe che la Corea del Nord ha schierato nelle aree in prima linea per fortificare il confine, forse per impedire a civili e soldati di disertare verso Sud, mentre la leadership di Pyongyang continua a stringere la presa sulla popolazione. Nel frattempo, un gruppo di attivisti ha affermato di aver fatto volare altri palloncini con volantini di propaganda verso la Corea del Nord, continuando una campagna che ha aggravato le animosità tra i rivali e provocato una ripresa della guerra psicologica in stile Guerra Fredda lungo il loro confine.

