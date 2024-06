Il Pontefice in occasione della giornata del rifugiato

Appello di Papa Francesco in occasione della giornata del rifugiato. “I volti, gli occhi dei rifugiati ci chiedono di non girarci dall’altra parte, di non rinnegare l’umanità che ci accomuna, di fare nostre le loro storie e di non dimenticare i loro drammi”, ha detto il Pontefice su X.

