Brutta sorpresa per una donna di Bangalore: dopo lo spavento, la denuncia

Una scioccante e potenzialmente mortale sorpresa per una donna di Bangalore, in India, all’interno del pacco che aveva ordinato da Amazon. Quando ha scartato la scatola che conteneva un controller per la sua Xbox, Tanvi – questo il nome della donna – ha scoperto un velenosissimo cobra ancora vivo. Per fortuna, il rettile era rimasto attaccato al nastro adesivo di imballaggio e, quindi, non è stato in grado di attaccarla.

Dopo lo spavento, Tanvi ha avuto la prontezza di riprendere la scena e denunciare quanto accaduto. Amazon, scusandosi, le ha offerto un rimborso completo. “Cosa dovrei ottenere per aver rischiato la vita?”, si è chiesta Tanvi, che ha postato il video sul suo profilo X con la frase: “Ho ordinato un controller Xbox da @amazonIN e con esso hai ricevuto un serpente in omaggio!”.

L’esemplare è stato catturato e poi rilasciato nella foresta. Il serpente, appartenente alla specie naja naja, più noto come cobra dagli occhiali o cobra indiano, è diffusissimo nel subcontinente indiano. Fa parte dei cosiddetti ‘Big Four‘, i quattro serpenti più velenosi e pericolosi in India: la vipera di Russell, il krait comune (o bungaro comune), la vipera rostrata e, appunto, il cobra dagli occhiali.

