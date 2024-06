Il 52enne era "sotto l'influenza dell'alcol" e "non ci sono evidenze" che si tratti di terrorismo

Un uomo ha aggredito sei persone con un coltello in una stazione di servizio di Praga prima di essere arrestato. Lo riportano i media locali. Il fatto è avvenuto intorno alle 15. Le ragioni sono ancora sconosciute ma la autorità locali citate dai media hanno detto che l’assalitore, un 52enne, era “sotto l’influenza dell’alcol” e che “non ci sono evidenze” che si tratti di terrorismo. Una persona con una ferita da taglio al collo è stata portata in ospedale. “Le sue condizioni sono stabili. Non è in pericolo di vita“, ha detto la portavoce dei servizi di soccorso Jana Postova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata