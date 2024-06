L'annuncio in occasione della presentazione del rapporto 2023 dell'Ufficio per la protezione della Costituzione (BfV)

La Germania è a rischio di attacchi terroristici simili a quello contro la sala da concerto del Crocus City Hall di Mosca lo scorso marzo. Lo hanno riferito le autorità tedesche, in occasione della presentazione del rapporto 2023 dell’Ufficio per la protezione della Costituzione (BfV), l’intelligence interna tedesca, come riporta il Financial Times. “L’Europa, e con essa la Germania, sono nel mirino delle organizzazioni jihadiste, in particolare dell’Isis e dell’Isis-K”, ha affermato la ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, riferendosi all’affiliata Isis-Khorasan con sede in Afghanistan, che ha rivendicato la responsabilità dell’attacco al Crocus di Mosca. “Uno scenario possibile è un attacco coordinato su larga scala, del tipo che abbiamo visto di recente a Mosca”, ha affermato Thomas Haldenwang, direttore del BfV, aggiungendo che l’Isis-K è “certamente il gruppo più pericoloso”. L’avvertimento arriva mentre la Germania ospita gli Europei di calcio, un evento che, secondo i funzionari, potrebbe costituire un obiettivo per i terroristi jihadisti.

L’organo di propaganda dell’Isis-K, ‘Voice of Khorasan’ ha recentemente pubblicato un collage che mostra un militante con un fucile d’assalto in uno stadio di calcio accompagnato dalle parole: “Spara l’ultimo goal!”. Haldenwang ha dichiarato che l’Isis-K è riuscito a “inviare i suoi sostenitori in Europa occidentale, sotto la copertura dell’esodo dei rifugiati dall’Ucraina”. Il direttore dell’intelligence interna tedesca ha detto che il gruppo ha postato numerosi video di propaganda che invitano i suoi sostenitori a compiere attacchi contro “soft target” (obiettivi semplici da colpire) in Europa, come accaduto a Parigi nel caso dell’attacco al Bataclan nel 2015 e all’aeroporto e la metropolitana di Bruxelles l’anno successivo. “È il genere di cose che l’Isis-K sogna”, ha detto ancora Haldenwang, sottolineando che i “lupi solitari”, come l’uomo di 25 anni proveniente dall’Afghanistan che ha ucciso un poliziotto e ferito altre cinque persone in un attacco con coltello a Mannheim all’inizio di questo mese, continuano a essere una delle maggiori minacce alla sicurezza pubblica.

Secondo il rapporto annuale 2023 del BfV, il gruppo jihadista punta sempre più sugli “attacchi contro gli ‘infedeli’ in Occidente” per sottolineare la propria importanza all’interno dell’Isis. Lo scorso luglio la polizia tedesca ha arrestato sette persone sospettate di essere membri dell’Isis-K. Il rapporto del BfV afferma che provenivano tutti dall’Asia centrale ed erano entrati in Germania dall’Ucraina all’inizio dell’invasione da parte della Russia. Le persone fermate, secondo le autorità tedesche, avevano pianificato attacchi e avevano già identificato ed esplorato potenziali obiettivi e tentato di procurarsi armi. All’inizio di questo mese, la polizia e i pubblici ministeri hanno arrestato un cittadino tedesco-marocchino-polacco, identificato solo come Soufian T., sospettato di aver trasferito 1.675 dollari in criptovaluta su un conto Isis-K. Der Spiegel ha riferito di aver cercato di trovare lavoro come steward in uno degli eventi legati a Euro 2024.

