Oltre 70 pompieri e 10 canadair tentano di spegnere le fiamme

Decine di vigili del fuoco e canadair stanno cercando di contenere un grande incendio alla periferia di Atene che ha costretto le autorità a emettere ordini di evacuazione per due insediamenti.

Le riprese televisive mostrano fiamme che corrono attraverso la bassa macchia e gli ulivi in ​​una zona scarsamente abitata vicino a Vari, a circa 30 chilometri a sud di Atene. I forti venti hanno ostacolato gli interventi antincendio, ma per ora non ci sarebbero vittime.

Le autorità hanno riferito che oltre 70 vigili del fuoco, assistiti da 10 aerei ed elicotteri, stanno lavorando per controllare l’incendio. L’area circostante è costellata da centinaia di edifici sparsi, sia abitazioni sia attività commerciali.

Decine di incendi sono scoppiati in Grecia negli ultimi giorni a causa delle torride temperature estive, ma sono stati spenti prima di provocare ingenti danni. Diverse persone sono state arrestate e accusate di aver appiccato i roghi. Gli incendi sono comuni nelle estati calde e secche della Grecia e hanno causato decine di morti negli ultimi anni.

