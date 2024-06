Il Presidente russo si trova in visita di Stato in Corea del Nord per la prima volta in 24 anni

Vladimir Putin si trova in visita di Stato in Corea del Nord, per la prima volta in 24 anni. Il Presidente russo ha dato al suo omologo nordcoreano, Kim Jong Un, un passaggio in una limousine Aurus, l’auto presidenziale, a Pyongyang. Putin e Kim hanno poi partecipato a una cerimonia di deposizione di corone al Monumento alla Liberazione, dedicato ai soldati dell’esercito sovietico morti durante la Seconda Guerra Mondiale, e hanno assistito a uno spettacolo nella sala concerti di Pyongyang.

