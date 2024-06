È il terzo Paese asiatico, dopo Taiwan e Nepal, a consentirlo

Il Senato thailandese ha approvato un disegno di legge che legalizzerebbe il matrimonio tra persone dello stesso sesso, eliminando l’ultimo ostacolo legislativo per il Paese, che diventerà il primo nel sud-est asiatico a promulgare una legge di questo tipo. La Thailandia ha una reputazione di accettazione e inclusione, ma ha lottato decenni per approvare una legge sull’uguaglianza matrimoniale ed ora diventerà il terzo Paese asiatico, dopo Taiwan e Nepal, a consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il disegno di legge necessita ora dell’approvazione pro forma del re Maha Vajiralongkorn, seguita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Governo, che fisserà la data di entrata in vigore entro 120 giorni.

