Il premier ungherese: "Avute garanzie sufficienti"

“A seguito delle recenti elezioni europee, in cui gli ungheresi hanno votato in gran numero a favore della pace, abbiamo raggiunto un importante accordo con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Abbiamo concordato che nessun personale ungherese prenderà parte alle attività della Nato in Ucraina e che non verranno utilizzati fondi ungheresi per sostenerle”. Lo scrive in un post su X il premier ungherese Viktor Orban.

“Il nostro prossimo passo questa settimana è stato quello di garantire che questo accordo possa resistere alla prova del tempo. Dopo l’incontro di ieri a Bruxelles, il Primo Ministro Mark Rutte ha confermato che sostiene pienamente questo accordo e continuerà a farlo, qualora dovesse diventare il prossimo Segretario generale della Nato. Alla luce del suo impegno, l’Ungheria è pronta a sostenere la candidatura del Primo Ministro Rutte a Segretario generale della Nato – annuncia il leader ungherese -. Rutte mi ha anche assicurato che il suo obiettivo come Segretario generale della Nato sarà quello di trattare tutti gli alleati con lo stesso livello di comprensione e rispetto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata