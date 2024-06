Oltre 150 persone hanno partecipato alla celebrazione dell'anniversario, davanti al Principe Alberto II

L’industria della nautica da diporto rappresenta attualmente 411 aziende specializzate a Monaco , che generano 1.429 posti di lavoro a terra per un fatturato che supera i 567,1 milioni di euro. Fin dalla sua creazione, il Cluster Yachting Monaco, con i suoi 90 soci, ha svolto un ruolo fondamentale di unificatore e intermediario in questo settore. Riunendo diversi attori, dai broker ai progettisti di yacht, dai cantieri navali ai fornitori di attrezzature e molte altre professioni, ha generato una sinergia unica per promuovere l’innovazione e la crescita sostenibile in questo settore in gran parte sconosciuto .

“In dieci anni abbiamo raggiunto numerosi traguardi, evidenziando l’aspetto strategico della nautica da diporto nell’economia monegasca”, ha commentato il segretario generale dello YCM Bernard d’Alessandri, fondatore e presidente del Cluster Yachting Monaco, insieme ai vicepresidenti Espen Oeino e Edouard Mousny, il tesoriere Laurent Certaldi e tutto il settore.Oggi il cluster “è diventato il rappresentante dell’industria nautica monegasca sulla scena internazionale, anche nei saloni nautici più prestigiosi del mondo, come quelli di Dubai, Palm Beach, Fort Lauderdale, Palma e Monaco”, afferma Bernard d’Alessandri .

Gli sforzi continui per promuovere la formazione di giovani di talento, migliorare ulteriormente le infrastrutture e promuovere pratiche sostenibili, sono le missioni che Cluster Yachting Monaco ha intrapreso. Tutte le aziende associate desiderano costruire un futuro più sostenibile in conformità con le ambizioni dell’approccio collettivo ‘Monaco, capitale dello yachting avanzato’. “Nonostante i successi, siamo consapevoli che c’è molta strada da fare. Rimangono molte sfide se si vuole che la nautica da diporto diventi un settore esemplare in termini di performance economica, innovazione tecnologica e responsabilità ambientale“, sottolinea Bernard d’Alessandri. All’evento hanno partecipato alcuni grandi nomi del settore, tra cui Peter Lürssen dell’omonimo cantiere tedesco per il quale il Cluster “deve continuare su questo percorso di eccellenza e a ispirarci per costruire un futuro per la nautica da diporto sostenibile”. È con questo in mente che tanti stakeholder del settore verranno a incoraggiare l’innovazione tra le giovani generazioni durante l’11° Monaco Energy Boat Challenge (1-6 luglio 2024).