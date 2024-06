Devastata la provincia di Tungurahua

Forti piogge hanno colpito la zona andina dell’Ecuador, causando almeno 14 morti, 27 feriti e sette dispersi. La maggior parte dei decessi si è verificata dopo la frana che domenica 16 giugno ha devastato una zona vicino alla città turistica di Baños de Agua Santa, nella provincia andina di Tungurahua. I soccorritori lavorano nel fango alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Baños de Agua Santa si trova a circa 135 chilometri a sud della capitale Quito. La città è conosciuta tra i turisti come punto di partenza per avventure nella giungla amazzonica. In tutto l’Ecuador le tempeste hanno causato altre frane e inondazioni in almeno 13 province, distruggendo alcuni ponti e autostrade e interrompendo la strada principale che collega gli altopiani dell’Ecuador alle province amazzoniche.

