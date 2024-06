Ad aderire allo sciopero circa il 4% delle 36.000 strutture mediche private del Paese

I medici sudcoreani scendono in piazza a Seoul nel giorno dello sciopero proclamato per protestare contro il piano del governo di aumentare le quote delle scuole di medicina. I manifestanti chiedono al governo di riconsiderare la proposta entro il prossimo anno. Ad aderire allo sciopero circa il 4% delle 36.000 strutture mediche private del Paese. I funzionari sudcoreani hanno emesso ordini di rientro al lavoro per i medici.

