Il combustibile è fuoriuscito da una nave cisterna dopo un incidente: si rischia il disastro ambientale

Una nave cisterna è stata urtata da una draga al largo della costa meridionale di Singapore causando una fuoriuscita di petrolio. È accaduto venerdì 14 giugno. Le autorità locali si sono messe subito all’opera per contenere il disastro ambientale e tuttora sono al lavoro per salvare l’ecosistema. La marea nera si è spinta fino alle coste, colpendo anche la famosa isola turistica di Sentosa, altre isole del sud, una riserva naturale e un parco pubblico sulla spiaggia. Parti della spiaggia del parco pubblico e della riserva naturale sono state chiuse per facilitare gli sforzi di pulizia. La spiaggia di Sentosa rimarrà aperta al pubblico ma sono vietate le attività marine e il nuoto. Le autorità hanno schierato 18 imbarcazioni per gli sforzi di bonifica e posato quasi 1.500 metri di barriere galleggianti temporanee per intrappolare la fuoriuscita di petrolio. Il gruppo ambientalista locale Marine Stewards ha affermato di avere foto di pesci morti, lontre e martin pescatori coperti di chiazze di petrolio.

