Blindato il resort sul lago di Lucerna dove si tiene il vertice

Oltre 50 capi di Stato e di governo sono attesi in Svizzera dove inizia la Conferenza sulla pace in Ucraina. Saranno presenti circa 100 delegazioni, tra cui organismi europei e Nazioni Unite. L’incontro si terrà nel resort Bürgenstock, affacciato sul Lago di Lucerna, dove sono state rafforzate le misure di sicurezza.

Il summit vede la partecipazione, oltre che del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dei leader occidentali, anche dei presidenti di Ecuador, Costa d’Avorio, Kenya e Somalia. Non ci sarà invece il presidente russo Vladimir Putin. Per gli Usa parteciperà la vicepresidente Kamala Harris, mentre Turchia e Arabia Saudita hanno inviato i loro ministri degli Esteri. I principali Paesi in via di sviluppo come il Brasile, osservatore dell’evento, l’India e il Sudafrica, saranno rappresentati a livelli inferiori. La Cina, che sostiene la Russia, si è unita a decine di Paesi che non partecipano alla conferenza.

