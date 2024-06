Washington e Kiev hanno firmato un'intesa di sicurezza a margine del G7 in Puglia

IN AGGIORNAMENTO – Dal G7 per Kiev sono arrivate due buone notizie. La prima riguarda il raggiungimento di un “accordo politico” per fornire sostegno finanziario aggiuntivo all’Ucraina di 50 miliardi di dollari entro fine anno. La seconda è la firma di un accordo di sicurezza fra Stati Uniti e Ucraina. “Stiamo dimostrando a Putin che restiamo uniti ora e nei decenni a venire”, ha detto il presidente americano Joe Biden. Nel frattempo prosegue il conflitto con Mosca che ha fatto sapere di aver abbattuto 87 droni ucraini, 70 dei quali sulla regione di Rostov.

06:56 Mosca: “Abbattuti 87 droni di Kiev in territorio russo”

Questa notte le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 87 droni ucraini su sei regioni della Russia, 70 dei quali sulla regione di Rostov: lo ha riferito il servizio stampa del Ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta Ria Novosti. “La notte scorsa è stato fermato il tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando veicoli aerei senza pilota di tipo aeronautico contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa”, ha affermato il dipartimento. Come ha chiarito il Ministero della Difesa, 70 UAV sono stati intercettati e distrutti nel cielo sopra la regione di Rostov, sei ciascuno sulle regioni di Kursk e Voronezh, due ciascuno sulle regioni di Belgorod e Kursk, un altro drone è stato distrutto sulla Crimea.

01:49 Biden: “Con accordo per Ucraina dimostriamo a Putin che siamo uniti”

“Oggi gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno compiuto un passo avanti per rafforzare la difesa dell’Ucraina nella guerra per la sua indipendenza”. Lo scrive su X il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo la prima giornata del G7. “Firmando un accordo per sostenere gli sforzi dell’Ucraina volti a difendersi e scoraggiare future aggressioni, stiamo dimostrando a Putin che restiamo uniti – ora e nei decenni a venire”, ha aggiunto.

00:08 Zelensky: “Nuova architettura di sicurezza per l’Ucraina”

“Apprezziamo la nostra affidabile partnership con il G7. Apprezziamo che l’Ucraina sia stata al centro delle discussioni odierne. Insieme avviciniamo la pace giusta e rafforziamo le nostre posizioni”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Abbiamo firmato gli accordi di sicurezza con tutti i Paesi del G7 dopo averli firmati oggi con gli Stati Uniti e il Giappone. Ciò costituisce la base di una nuova architettura di sicurezza per l’Ucraina”, spiega. “Sono grato alle nazioni del G7 per il loro sostegno costante e coerente”, conclude.

