Vitaly Klitschko: "In questo momento sei per la guerra o contro la guerra"

Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, a Berlino a margine della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, ha ringraziato l’Italia per il sostegno al suo Paese: “La sicurezza in questo momento è la priorità per ogni cittadino del nostro Paese. Per questo apprezziamo molto e siamo grati all’Italia per il sistema anti-missili e per il sostegno politico all’Ucraina. Il mio messaggio all’Italia è: restate con l’Ucraina“.

Klitschko ha sollecitato anche l’impegno di tutti i Paesi in vista del G7 in Italia e del vertice per la pace in Svizzera: “Dal G7 e dal vertice di pace in Svizzera ci aspettiamo una posizione molto più pro-attiva da molti Paesi. Ci aspettiamo ci sia unità per l’Ucraina per mantenere la pace e la libertà”. Per il sindaco di Kiev ora occorre prendere una posizione netta riguardo alla guerra in Ucraina: “In questo momento il mondo è o bianco o nero. In questo momento sei per la guerra o contro la guerra. In questo momento sei per la democrazia o per il dispotismo. In questo momento devi difendere i tuoi valori e la tua visione. Ed è quello che stiamo facendo”.

