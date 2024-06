Vitaly Klitschko a LaPresse: "C'è il rischio che il sostegno nei nostri confronti si incrini, speriamo in G7 e vertice Svizzera"

“Il mio messaggio all’Italia è: restate con l’Ucraina“. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko. “La sicurezza in questo momento è la priorità per ogni cittadino del nostro Paese. Per questo apprezziamo molto e siamo grati all’Italia per il sistema anti-missili e per il sostegno politico all’Ucraina”, ha aggiunto Klitschko.

“Abbiamo bisogno di sostegno. Abbiamo bisogno di sostegno politico e militare. Gli armamenti moderni sono molto importanti. Dobbiamo salvare il nostro Paese, dobbiamo salvare la democrazia e il futuro dell’Europa democratica. Non è un segreto che questa guerra c’è anche perché noi vogliamo far parte della famiglia europea e Putin ha detto ‘No, l’Ucraina in passato era parte dell’impero russo’. Ecco perché ora combattiamo per i nostri valori, i valori europei” ha sottolineato il sindaco di Kiev mentre è in corso a Berlino la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina.

“Il successo dell’Ucraina, uno dei più grandi Paesi in Europa, sarebbe un successo per tutta l’Europa. Questo è il motivo per cui dobbiamo vincere, per cui è importante sostenere l’Ucraina e salvaguardare i valori democratici nel mondo”, ha affermato Klitschko. Per il sindaco di Kiev ora occorre prendere una posizione netta riguardo alla guerra in Ucraina: “In questo momento il mondo è o bianco o nero. In questo momento sei per la guerra o contro la guerra. In questo momento sei per la democrazia o per il dispotismo. In questo momento devi difendere i tuoi valori e la tua visione. Ed è quello che stiamo facendo”.

“La vita è una battaglia .Ovviamente il rischio c’è, ma noi dobbiamo difendere i nostri valori democratici” le parole di Vitaly Klitschko, commentando i risultati delle ultime elezioni Europee e la possibilità che il sostegno all’Ucraina possa incrinarsi.

“In questo senso è fondamentale il prossimo compito del Parlamento europeo e il compito di tutti i Paesi europei. Il desiderio più grande, non solo per l’Ucraina, è riportare la pace in Europa e unità con l’Ucraina. È la chiave per un futuro di pace”, ha sottolineato Klitschko, che ha sollecitato l’impegno di tutti i Paesi in vista del G7 in Italia e del vertice per la pace in Svizzera. “Dal G7 e dal vertice di pace in Svizzera ci aspettiamo una posizione molto più pro-attiva da molti Paesi. Ci aspettiamo ci sia unità per l’Ucraina per mantenere la pace e la libertà”, ha concluso il sindaco di Kiev.

