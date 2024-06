I visitatori sono stati fatti evacuare, poi il pronto intervento dei pompieri ha evitato il disastro

La paura di un disastro come quello della cattedrale di Notre Dame del 2019, poi il sollievo per il rapido intervento dei pompieri. Martedì pomeriggio, intorno alle 15:20, nella reggia di Versailles a Parigi si è sviluppato un principio di incendio e i visitatori sono stati fatti evacuare. Lo riportano i media francesi. Secondo i vigili del fuoco il rogo è stato “rapidamente domato” già attorno alle 16 e, successivamente, il profilo ufficiale del Palazzo ha reso noto che i giardini e la struttura hanno riaperto al pubblico. Non ci sono stati danni alle collezioni. All’intervento hanno preso parte un centinaio di pompieri. Secondo quanto riporta Le Parisien si ritiene che l’incidente abbia abbia avuto origine durante alcuni lavori in un cantiere nell’attico all’altezza del tetto, sul lato del cortile di marmo.

