Foto di archivio

Un'imbarcazione è affondata al largo delle coste del Paese arabo. I sopravvissuti sono 71

Ennesimo naufragio in mare: un’imbarcazione con 260 migranti a bordo è affondata al largo delle coste dello Yemen. Lo ha fatto sapere l’Organizzazione internazionale per le migrazioni dell’Onu (Oim), secondo cui il bilancio provvisorio è di “39 morti e 150 dispersi”, mentre “71 sono sopravvissuti”. “L’Oim sta fornendo aiuti immediati ai sopravvissuti”, ha aggiunto il portavoce dell’organizzazione in un post sul social X.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata