La richiesta di soccorso sulla sabbia vista da Vigili del Fuoco che sono intervenuti

Un uomo che era rimasto bloccato con il kite-surf sulla spiaggia di Davenport Landing, nel nord della California, ha attirato l’attenzione, scrivendo sulla sabbia a caratteri cubitali ‘Help‘, ovvero aiuto. L’allarme è stato visto da un pilota di elicottero che ha segnalato l’allerta al Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di San Mateo e Santa Cruz . Gli uomini del Fire Department sono intervenuti e hanno soccorso e portato in salvo l’escursionista, sollevato con una fune su un elicottero. Le sue condizioni erano buone e non ha avuto bisogno di trattamento medico.

