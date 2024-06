I manifestanti hanno invocato la costruzione di una coalizione di sinistra alle prossime elezioni francesi

Centinaia di persone si sono riunite a Parigi domenica sera in una manifestazione contro l’estrema destra, poco dopo che i risultati ufficiali delle elezioni parlamentari dell’Unione Europea avevano mostrato il partito di Marine Le Pen, Rassemblement National, in netto vantaggio sugli altri partiti in Francia. I manifestanti, per lo più da elettori dei Verdi, dei socialisti e dell’estrema sinistra, hanno scandito slogan antifascisti e chiesto di mettere in campo una coalizione di forze di sinistra in vista delle nuove elezioni legislative del 30 giugno convocate dal presidente Macron dopo i risultati elettorali. Macron ha annunciato infatti lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e l’indizione di nuove consultazioni dopo che il suo partito ha subito una pesante sconfitta elettorale.

