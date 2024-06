Il partito socialista secondo partito, afflueza al 38,35%

In Spagna, secondo gli exit poll della tv pubblica Tve, il Partito popolare, attualmente all’opposizione, risulta in testa alle Europee, ma a poca distanza dal Psoe del premier Pedro Sanchez, che ha resistito, in controtendenza rispetto a quanto accaduto in altri Paesi europei come la Germania, dove l’Spd di Olaf Scholz è stata superata non solo da Cdu/Csu ma anche dall’Afd.

Il leader socialista, che domenica mattina ha esortato gli elettori a votare per un’Europa progressista, è riuscito nella ‘remontada’ rispetto a quanto avevano previsto i sondaggi a inizio campagna elettorale, nonostante nei giorni scorsi la moglie, Begoña Gómez, sia stata chiamata a testimoniare dai giudici come indagata per presunta corruzione e traffico d’influenze a seguito di una denuncia sporta dal sindacato vicino all’ultradestra Manos Limpias.

Secondo gli exit poll il Pp avrebbe ottenuto il 32,4% dei voti pari a 21-23 seggi, in netta crescita rispetto agli attuali 13. La crescita del Pp è speculare alla sparizione di Ciudadanos che passerebbe da 8 a 0 seggi. Il Psoe tiene, con il 30,2% dei voti, e una forbice tra i 20 e i 22 seggi rispetto ai 21 attuali. Cresce Vox con il 10,4% dei voti, pari a 6-7 eurodeputati, almeno due in più degli attuali 4. A sinistra del Psoe, Sumar di Yolanda Diaz avrebbe incassato tra 3 e 4 seggi e Podemos tra i 2 e i 3 seggi.

Novità della tornata elettorale è il previsto ingresso del raggruppamento antisistema e di ultradestra ‘Se acabò la fiesta’ guidato dall’agitatore politico Luis ‘Alvise’ Pérez, che avrebbe ottenuto il 3,9% dei voti pari a circa due o tre seggi.

In Spagna l’affluenza registrata alle 18 è stata pari al 38,35%; si tratta di un calo di ben 11,09 punti rispetto al 2019. Va però considerato che la precedente tornata elettorale coincise nel Paese iberico con il voto per elezioni comunali e regionali. Nel totale non sono conteggiati i voti per posta. Il Paese iberico, arrivato alle none elezioni da quando ha aderito all’Ue nel 1985-1986, elegge 61 eurodeputati dei 720 che faranno parte del nuovo Parlamento europeo.

