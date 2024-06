Il 67enne trovato senza vita sull'isola di Symi

Il corpo di Michael Mosley, giornalista scientifico, produttore e presentatore televisivo della BBC è stato trovato questa mattina sull’isola greca di Symi. Aveva 67 anni. Il cadavere rinvenuto da un’imbarcazione su un litorale roccioso. Mosley, noto nel Regno Unito per le sue apparizioni in televisione e radio, per la sua rubrica sul quotidiano Daily Mail e alcune collaborazioni con la Bbc, era scomparso mercoledì pomeriggio, dopo aver fatto una passeggiata.

Lefteris Papakalodoukas, sindaco dell’isola, ha riferito all’Associated Press che, mentre si trovava su una barca con rappresentanti dei media, hanno visto un corpo a circa 20 metri sopra la spiaggia di Agia Marina. Michael Mosley era noto anche per il suo libro del 2013 “The Fast Diet”, di cui era coautore insieme alla giornalista Mimi Spencer. Il libro proponeva la cosiddetta “dieta 5:2”, che prometteva di aiutare le persone a perdere peso rapidamente riducendo al minimo l’apporto calorico due giorni alla settimana e mangiando in modo sano negli altri cinque.

