Almog Meir Jan, Andrey Kozlov e Shlomi Ziv, sono stati tenuti prigionieri da Abdullah Jamal, un agente di Hamas, nella casa della sua famiglia nel campo profughi di Nuseirat

Il portavoce delle Forze di Difesa israeliane (Idf) ha confermato che gli ostaggi liberati sabato 8 giugno, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov e Shlomi Ziv, sono stati tenuti prigionieri da Abdullah Jamal, un agente di Hamas, nella casa della sua famiglia nel campo profughi di Nuseirat. È stato riferito che “questa è un’ulteriore prova che l’organizzazione terroristica Hamas utilizza la popolazione civile come scudo umano. Le forze di sicurezza continueranno ad agire in ogni modo possibile per restituire i rapiti”. In precedenza era stato riferito che Jamal “ha lavorato come fotografo per Al-Jazeera e ha pubblicato articoli in inglese su Palestine Cronaca”. Lo riporta Ynet.

Al Jazeera smentisce

Abdullah Jamal “non proviene da Al-Jazeera, non ha mai lavorato per Al-Jazeera e non risulta che abbia lavorato per Al-Jazeera né ora né in passato”. Lo ha detto il capo ufficio della rete televisiva a Gerusalemme, Omar al-Walid. “Non lo conosciamo e tutte le voci che sono state diffuse sono vuote di contenuto e non sono affatto vere”, ha aggiunto, come riporta il Times of Israel.

