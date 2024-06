I due leader hanno partecipato alle cerimonie per l’80mo anniversario del D-Day

Joe Biden in visita di Stato a Parigi. Il presidente americano e la moglie Jill accolti all’Arco di Trionfo dall’omologo francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte. Poi una parata militare lungo gli Champs-Élysées e l’arrivo al Palazzo dell’Eliseo, dove i due terranno incontri ufficiali e rilasceranno dichiarazioni pubbliche. Più tardi, Macron ospiterà una cena di stato a palazzo per Biden e sua moglie Jill. Biden e Macron hanno partecipato giovedì alle cerimonie per l’80mo anniversario del D-Day. Il giorno successivo si sono incontrati separatamente a Parigi con il leader ucraino Volodymyr Zelensky, un’occasione in cui entrambi hanno sottolineato l’urgente necessità di sostenere la lotta di Kiev contro l’invasione russa.

