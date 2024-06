I volontari si sono riuniti con i loro veicoli antincendio

Gli ADF (volontari che aiutano a spegnere gli incendi boschivi) di tutta la Catalogna si sono riuniti in Plaça Sant Jaume a Barcellona con i loro veicoli antincendio per chiedere che la proposta dei vigili del fuoco della Generalitat della Catalogna, che li relega a un ruolo secondario, non vada avanti e che si tenga conto di loro nei protocolli degli incendi boschivi.

