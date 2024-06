Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati le nuove misure escluderanno persone che necessitano di protezione internazionale

L’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, in una nota si è detta “è profondamente preoccupata per le nuove misure sull’asilo annunciate oggi dagli Stati Uniti che impongono dure restrizioni al diritto di chiedere asilo nel Paese“.

Secondo l’Unhcr “le nuove misure negheranno l’accesso all’asilo a molte persone che necessitano di protezione internazionale e che potrebbero ora ritrovarsi senza una valida opzione per cercare sicurezza e persino a rischio di respingimento”. L’Unhcr, allo stesso tempo, “riconosce che gli Stati Uniti si trovano ad affrontare sfide nel gestire il numero significativo di persone che arrivano al suo confine”. Ma mette in luce come gli Usa abbiano “una lunga storia di accoglienza dei rifugiati e continuano a farlo attraverso vari percorsi, tra cui il reinsediamento e la sponsorizzazione privata, nonché l’esame delle richieste di asilo”. “Chiediamo agli Stati Uniti di rispettare i propri obblighi internazionali ed esortiamo il governo a riconsiderare le restrizioni che minano il diritto fondamentale di chiedere asilo“, conclude la nota.

