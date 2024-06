L'indirizzo dove la 39enne sta scontando i domiciliari è stato rivelato durante l'ultima udienza in aula

Ilaria Salis ha scritto una breve mail indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri competenti, chiedendo di essere trasferita nell’ambasciata italiana a Budapest a scontare i domiciliari in attesa del processo. La richiesta, apprende LaPresse da fonti legali, arriva per motivi di sicurezza sua e delle persone che la ospitano dopo che, durante l’ultima udienza del processo in corso in Ungheria, è stato rivelato l’indirizzo di domicilio.

Ilaria Salis, l’indirizzo comparso su un sito di estrema destra

Il 24 maggio il giudice Jozsef Sos aveva letto in aula l’atto con il domicilio dove Ilaria Salis si era trasferita da un giorno. La famiglia della 39enne attivista italiana, detenuta in Ungheria dall’11 febbraio del 2023 con l’accusa di aver partecipato a delle aggressioni nei confronti di militanti di estrema destra, aveva chiesto subito il trasferimento in Italia o all’ambasciata italiana a Budapest. L’indirizzo dove Ilaria Salis sta scontando i domiciliari è poi comparso su un popolare sito ungherese di estrema destra e sono quindi aumentate le preoccupazioni della sua famiglia per la sua incolumità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata