Il sisma nella penisola di Noto. Non ci sono danni o feriti

Due forti scosse di terremoto, di magnitudo 5,9 e 4,8, hanno fatto tremare la punta settentrionale della penisola di Noto, nella regione centro-settentrionale di Ishikawa, in Giappone, che era già stata colpita da un sisma il 1 gennaio. Non ci sono danni o feriti. L’Agenzia meteorologica giapponese ha dichiarato che non sussiste pericolo di tsunami dai due terremoti. I treni super-express Shinkansen e altri servizi ferroviari sono stati temporaneamente sospesi per controlli di sicurezza, ma gran parte della circolazione è subito ripresa, secondo la West Japan Railway Company.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata