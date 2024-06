L'ex pornostar Stormy Daniels rompe il silenzio sull'ex presidente condannato: "Incarceratelo adesso"

Donald Trump ritiene che l’eventualità del carcere per lui potrebbe essere un “punto di rottura” per l’opinione pubblica. Lo ha detto lui stesso in un’intervista a ‘Fox & Friends Weekend’. Quando gli è stato chiesto della possibilità che il giudice lo condanni agli arresti domiciliari o al carcere, Trump ha detto che “per me è ok” e questo “potrebbe accadere”, ma ha avvertito che per l’opinione pubblica potrebbe essere difficile: “Non so se l’opinione pubblica lo sopporterebbe. Non sono sicuro che l’opinione pubblica lo sopporterebbe” “penso che sarebbe difficile da sopportare per il pubblico. Sai, a un certo punto, c’è un punto di rottura”, ha detto l’ex presidente Usa e candidato repubblicano alla Casa Bianca nelle presidendiali di novembre.

Stormy Daniels al Mirror: “Incarcerate Trump adesso”

Stormy Daniels ha rotto il suo silenzio sull’ex presidente condannato Donald Trump e in una intervista al Mirror dice: “Incarceratelo adesso”. Parlando per la prima volta da quando Trump è stato dichiarato colpevole, Sormy Daniels ha detto: “Penso che dovrebbe essere condannato al carcere e a qualche servizio comunitario per i meno fortunati, o fare il volontario con il sacco da boxe in un rifugio per donne.Stormy ha raccontato di come ora si sente vendicata e mette in guardia il mondo in vista della nuova candidatura di Trump alla carica: “È completamente e assolutamente fuori contatto con la realtà”.

La donna è sempre rimasta nascosta, rifiutandosi di parlare. Ma dopo aver sconfitto l’uomo un tempo più potente del mondo, Stormy, 45 anni, ha affermato che, nonostante il modo in cui è stata servita la giustizia, non sfuggirà mai alle minacce di morte dei sostenitori di Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata