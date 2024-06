Il presidente americano non risponde alle domande dei giornalisti

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, mentre trascorreva il fine settimana a Rehoboth Beach nel Delaware, ha fatto un giro in bicicletta lungo la pista ciclabile di Gordons Pond insieme al figlio Hunter. Biden non ha risposto alle domande dei giornalisti sulla preparazione per il dibattito contro il rivale Donald Trump. Hunter, il figlio di Biden, sta per essere processato con l’accusa di possesso di armi da fuoco. Il processo si aprirà lunedì nel Delaware con la selezione della giuria. I procuratori affermano che Hunter Biden avrebbe acquistato una pistola illegalmente nell’ottobre 2018.

